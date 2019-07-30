Правительство утвердило список опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак. Документ размещен на сайте правительства.

В список вошли , отдельным пунктом выведены их метисы.

«Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», — говорится в справке на сайте правительства.

С 2020 года собак из списка потенциально опасных пород нельзя будет выгуливать без намордника и поводка.

Перечень опасных пород собак формировало МВД. Его первый вариант, состоявший из 71 пункта, был представлен в начале марта. В нем встречались повторы, названия некоторых пород были написаны с ошибками, а другие породы показались журналистам выдуманными. Позже МВД сильно сократило свой список с учетом рекомендаций Российской кинологической федерации.