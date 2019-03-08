игры

Потенциально опасный пес или нет? (По версии МВД) Тест «Медузы» для любителей собак

7 марта МВД опубликовало проект перечня «потенциально опасных собак» — правительство должно утвердить его согласно новому закону об ответственном обращении с животными. Таких собак будет запрещено выгуливать без поводка и намордника. В списке, который пока официально не утвержден, 69 названий — правда, там явно встречаются повторы (например, «бандог» и «бэндог»). Посмотрите на этих псов и попробуйте угадать, считает их МВД потенциально опасными или нет!

Начать игру

Фото в анонсе: Katoosha / Shutterstock.com