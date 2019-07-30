Мосгоризбирком отменил решение об отказе в регистрации Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Теперь окружной избирком должен повторно рассмотреть кандидатуру Митрохина.

Отказы в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам независимых кандидатов привели к массовым акциям протеста в Москве, которые продолжаются около двух недель. На акции в центре города 27 июля, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-Инфо» сообщил о 1373 задержанных.

Сергей Митрохин принимал участие в акции. Полиция его не задерживала.

По итогам акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.