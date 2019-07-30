Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии военного

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего во время военной операции в Сирии.

Суд, пишет «Тайга.инфо», удовлетворил апелляцию забайкальского управления финансового обеспечения и «Единого расчетного центра» Минобороны, оспоривших решение суда низшей инстанции о выплатах вдове Елина.

Также апелляции поданы и на решение Читинского гарнизонного военного суда о выплате наградных родственникам подчиненных Елина — Игоря Михайлова и Дмитрия Вершинина, которые также погибли в Сирии. Эти апелляции будут рассмотрены 6 и 13 августа

Российские военные советники Сергей Елин, Игорь Михайлов и Дмитрий Вершинин погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Елин был посмертно награжден орденом Кутузова, Михайлов и Вершинин — орденами Мужества. Указ о награждении предполагал выплату единовременной денежной выплаты в размере пяти окладов, однако выплачивать наградные семьям погибших Минобороны отказалось. Родственники погибших обратились в гарнизонный суд, который в мае 2019 года решил, что Минобороны должно выплатить наградные.

С 2015 года в Сирии, по официальным данным, погибли более ста российских военнослужащих.