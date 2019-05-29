Семьи читинских военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд признал дискриминирующим решение военных финансистов Минобороны, которые отказались выплачивать премии за госнаграды семьям троих военных, погибших в Сирии.

Как сообщает «Коммерсант», суд постановил, чтобы родственникам погибших военных выплатили премии за награды и возместили судебные издержки. Первые два иска к Минобороны суд удовлетворил 24 и 26 апреля, третий — 13 мая. Ранее о решениях суда не сообщалось.

В суд обратились семьи военных советников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин был посмертно награжден орденом Кутузова, его подчиненные сержант Игорь Михайлов и рядовой Дмитрий Вершинин — орденами Мужества.

Командование войсковой части в соответствии с указами о награждении военных издало приказ о единовременной денежной выплате в размере пяти окладов. Так, для лейтенанта Елина эта сумма составила 158 тысяч рублей. Решение о выплате наградных в январе 2019 года отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю, посчитавшее его незаконным.

По официальным данным, с 2015 года в Сирии погибли более ста российских военнослужащих.