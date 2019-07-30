Суд подмосковного Троицка арестовал на 10 суток главу Красносельского муниципального округа, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина. На него был составлен административный протокол по статье о нарушении порядка проведения митингов.

29 июля Яшин получил 10 суток ареста по решению Щербинского районного суда Москвы — также по статье о нарушении порядка проведения митингов. Сроки административного ареста не суммируются, Яшин проведет в спецприемнике 10 суток.

В Москве две недели продолжаются массовые выступления, участники которых требуют зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 14 июля участники акции прошли от Новопушкинского сквера до Мосгоризбиркома. Когда они начали ставить палатки, чтобы остаться на ночь, полиция задержала 39 человек.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция, которую жестко разогнала полиция. По официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных.