Замминистра образования и науки Хабаровского края отстранен от должности после пожара в детском палаточном лагере

Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после в детском палаточном лагере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Надежду Томченко.

«Александр Король отстранен от должности до окончания внутренней проверки, которую инициировал губернатор 25 июля», — сказала Томченко.

Ранее суд арестовал трех человек по делу о пожаре в палаточном лагере. Среди них директор лагеря Максим Кузнецов и Виталий Бурлаков, глава компании-владельца базы отдыха «Холдоми», на территории которой располагался лагерь. Также арестован сотрудник управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, который проводил проверку в лагере.