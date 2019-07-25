Суд арестовал трех фигурантов дела о пожаре в детском палаточном лагере, в котором погибли четыре ребенка

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест Максима Кузнецова, директора детского палаточного лагеря, при пожаре в котором погибли четыре ребенка.

Кузнецов отправлен под стражу на два месяца.

Обновлено. Суд арестовал на два месяца директора ООО «Экстрим-Сервис» Виталия Бурлакова. Этой компании принадлежит база отдыха «Холдоми», на территории которой располагался палаточный лагерь. Также арестован сотрудник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, обвиняемый в халатности.

Кузнецов является фигурантом дела, возбужденного по факту пожара по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. По этому делу также проходит учредитель компании-владельца лагеря Виталий Бурлаков.

Еще одно дело возбуждено по статье о халатности. Оно ведется против сотрудника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. По версии следствия, в ходе проверки он обнаружил нарушение противопожарных норм, но не потребовал их устранения.

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