Веранду клуба Soho Rooms признали незаконной постройкой. Заведение фигурирует в расследовании Ивана Голунова

Государственная инспекция по недвижимости Москвы признала незаконным строительство летней веранды клуба Soho Rooms в Большом Саввинском переулке, пишет РБК.

Основанием для решения стало то, что конструкция «не соответствует утвержденному архитектурно-художественному решению». Сообщается также, что летнее кафе не может содержать конструкции из долговечных материалов.

Будет ли снесена веранда, пока не решено, пишет РБК.

Клуб Soho Rooms и связанные с ним заведения упоминались в расследовании о похоронном бизнесе как место, где вместе проводили время родственники замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки и руководителей московского управления ФСБ Алексея Дорофеева и Марата Медоева. Среди владельцев заведений под брендом Soho был 19-летний племянник Мазараки Егор, однако в июле 2019 года, после выхода статьи Голунова, он избавился от этих активов.