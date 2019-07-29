«Проект»: после акции 27 июля могут возбудить «не менее десятка» уголовных дел

После несанкционированной может быть возбуждено «не менее десятка» уголовных дел, сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники, близкие к мэрии Москвы, силовым структурами и администрации президента РФ.

Речь, как следует из публикации, идет о возможных делах о применении насилия к представителям власти.

На чем основываются источники и есть ли в распоряжении следственных органов материалы для этих десяти дел, «Проект» не уточняет.

29 июля в Москве был арестован Евгений Коваленко — его обвиняют в том, что он бросил мусорный бак в сотрудника полиции. Он признал вину.

По данным Baza, доследственная проверка по той же статье идет в отношении еще одного задержанного на акции — Данила Беглеца. В ночь после митинга «Медиазона» писала, что Беглец «предполагает, что ему могут вменить нападение на омоновца». Baza пишет, что якобы пострадавшие от действий Беглеца силовики пока не установлены. Об отсутствии данных о потерпевшем следователь, беседовавшая с Беглецом в ОВД, говорила кому-то по телефону, утверждая, что «фамилии нет и взвода даже нет» .