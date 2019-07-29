«Гайки перекручивать не нужно». Минкомсвязи выступило против законопроекта о «значимых информационных ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранцев в «значимых информационных ресурсах». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

Носков отметил, что знает о законопроекте только из СМИ, но «категорически не поддерживает» его. По его мнению, документ направлен против «Яндекса» и Mail.ru Group, которые «являются национальным достоянием России». «Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно», — заявил Носков.

Он добавил, что поправки не согласованы с бизнесом. По словам министра, публичное обсуждение таких «необдуманных инициатив» может привести к падению акций «Яндекс» и Mail.ru Group и снижению доходов программистов этих компаний, которые имеют в них опционы. «Мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран», — сказал Носков.

Законопроект, который ограничивает иностранное участие в «значимых информационных ресурсах» долей в 20%, поступил в Госдуму 26 июля. На фоне его публикации акции «Яндекса» на Московской бирже снизились на 4,6%. Интернет-компания выступила против законопроекта.