ФАС смягчила поправки про обязательную предустановку российского ПО на компьютеры и смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) смягчила законопроект, который обязывал производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них российский софт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Теперь законопроект предусматривает, что программы и приложения для предустановки можно выбрать исходя из экономической целесообразности и востребованности среди потребителей. Формировать таких программ будет правительство.

Как отмечает «Коммерсант», ФАС доработал свою инициативу с учетом поправок, предложенных Минкомсвязи.

ФАС направила в Минкомсвязи первоначальную версию законопроекта о предустановке российского ПО в феврале 2019 года. Против инициативы выступили Apple, Microsoft и Intel; ее раскритиковал и Роспотребнадзор. В июне сообщалось, что Минкомсвязи поддержало законопроект, но источник ТАСС в ведомстве объяснил это «несогласованностью действий внутри министерства».