Минкомсвязи предложило в обязательном порядке предустанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты

Минкомсвязи разработало поправки в закон о связи, обязывающие предустанавливать российские приложения на мобильные устройства, продаваемые в стране. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа. Вскоре его вынесут на общественное обсуждение.

Предустановка приложений, сказано в документе, даст разработчикам из России недискриминационный доступ на глобальный рынок и обеспечит безопасность мобильных устройств. Тип приложений и оборудование, на которое их обяжут предустанавливать, определит правительство.

Проект Минкомсвязи повторяет предложения Федеральной антимонопольной службы, которые ранее само министерство не поддержало. В ФАС подтвердили, что согласовали проект Минкомсвязи. В министерстве это не комментировали.

В случае введения таких норм Apple может пересмотреть свою бизнес-модель в России, сообщил источник издания со ссылкой на представителей компании. Против предустановки, по данным ФАС, также выступали Microsoft и Intel. «Мегафон», Mail.ru Group и МТС идею поддержали. В Apple и Google официально это не комментировали. В «Яндексе» считают, что в этом случае «не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств».

Сейчас российские приложения могут быть предустановлены в новые смартфоны лишь на коммерческих условиях и только на устройствах на базе Android. Компания Apple не предустанавливает чужие приложения на свои устройства.