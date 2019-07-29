Совет по правам человека при президенте РФ подготовит доклад для Владимира Путина о митинге оппозиции 27 июля в Москве, завершившемся жестким разгоном и массовыми задержаниями.

«Демонстративная жестокость, желание напугать и наказать — вот как я бы назвал то, что происходило 27 июля в Москве. Это никак не было связано с обеспечением безопасности ни граждан, ни органов власти», — заявил в беседе с «Коммерсантом» глава комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский.

Он отметил, что в докладе президенту отразит свои «опасения, связанные с полной безнаказанностью полицейских», работавших на массовой акции в субботу. «Власти должны пересмотреть свое отношение к согласованию массовых мероприятий, так как для многих несогласованные митинги теперь станут нормой. Просто потому, что власть не оставляет им выбора», — добавил Шаблинский.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что в докладе президенту предложит внести поправки к закону о митингах.

27 июля при разгоне акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму полиция задержала 1373 человека. 152 задержанных были оставлены в ОВД до понедельника, когда суды будут разбирать их административные нарушения. Среди задержанных — многие незарегистрированные кандидаты в гордуму Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Александр Соловьев.