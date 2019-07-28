В Москве снова задержали Дмитрия Гудкова

Бывший депутат Госдумы, председатель незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков задержан полицией днем 28 июля в Москве. Об этом сообщается в его твиттере.

Политика везут в ОВД Тверское. Также полиция приходила к начальнице предвыборного штаба Гудкова Эльвире Вихаревой, но ее не оказалось дома.

Накануне Дмитрия Гудкова уже задерживали перед акцией протеста у мэрии Москвы. Его доставили в Коптевский суд Москвы за нарушение порядка организации митинга. Суд отложил рассмотрение административного дела оппозиционера до 31 июля, после чего его отпустили на свободу.

24 июля СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избиркомов из-за несанкционированных акций протеста оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму.

Дмитрий Гудков, выставлявший свою кандидатуру на выборы, проходит по этому делу свидетелем. Поздним вечером 24 июля у него дома проводился обыск. После этого он трижды побывал на допросах в Следственном комитете.