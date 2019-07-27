Около мэрии Москвы задержаны более 30 человек

Обновление. По данным «МБХ медиа», около здания мэрии задержали более 30 человек.

На Тверской улице рядом со зданием мэрии Москвы, где планируется митинг за свободные выборы, задержаны шесть человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

К мэрии стянута полиция. Один из задержанных рассказал, что приехал на митинг из Сочи — он катался на скейтборде и фотографировал автозаки.

Независимые кандидаты на выборах в Мосгордуму и их сторонники с 14 июля проводят массовые акции с требованием регистрации на выборах. Митинг 27 июля у здания мэрии не согласован властями.

Следственный комитет РФ в связи с уличными акциями за свободные выборы возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. У оппозиционных политиков проходят массовые обыски, их задерживают и допрашивают в полиции.