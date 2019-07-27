МВД: в Москве задержаны 1074 человека

По меньшей мере 938 человек задержаны в Москве в ходе акции за свободные выборы, сообщает «ОВД-Инфо» данные на 21:00. Ранее проект сообщал о 835 задержанных.

Около 21:30 полиция сообщила, что в Москве задержаны 1074 человека.

Акция, которая не была согласована с городскими властями, была организована как встреча незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями около мэрии Москвы. Большинство из них к началу акции были задержаны. Полиция задержала несколько сотен человек в районе Тверской улицы, после чего протестующие разошлись по центру города и в конце концов собрались на Трубной площади. Там задержания возобновились.