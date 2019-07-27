«ОВД-Инфо»: на акции протеста в Москве задержали 1134 человека

На акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали 1134 человека, сообщает проект «ОВД-Инфо» данные на 23:30.

МВД ранее сообщало о задержании 1074 человек.

Акция была организована как встреча незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями около мэрии Москвы и не согласовывалась с властями. Большинство из этих депутатов к началу акции были задержаны и к мэрии не пришли. Полиция задержала несколько сотен человек в районе Тверской улицы, после чего протестующие разошлись по центру города и в конце концов собрались на Трубной площади. Там задержания возобновились.