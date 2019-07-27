На сервер телеканала «Дождь» совершили DDoS-атаку

Телеканал «Дождь» сообщил, что на его сервер совершена DDoS-атака. «В редакции с перебоями работает интернет, сайт и эфир могут быть недоступны», — сказано в сообщении.

Из-за атаки после 20:00 мск прямой эфир «Дождя» на сайте и в соцсетях работал с перебоями. На «Дожде» говорят, что работают над устранением неполадок.

«Дождь» весь день 27 июля освещает акцию за свободные выборы, которая проходит в центре Москвы. Накануне телеканал, обычно доступный по подписке, объявил о решении сделать свой прямой эфир бесплатным.

Во время прямого эфира 27 июля в редакцию «Дождя» пришли полицейские. Они отдали главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в СК — по предварительным данным, в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркомов.