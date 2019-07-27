К зданию мэрии Москвы перед акцией за свободные выборы стянули полицию

К зданию мэрии Москвы на Тверской улице стянули полицию. Там ожидается несогласованная с властями акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Рядом со зданием мэрии задержали москвича, который совершал утреннюю пробежку.

Задержанный рассказал «ОВД-Инфо», что во время пробежки остановился, чтобы сфотографировать автозаки. По его словам, при задержании он получил травму ноги.

В Москве с 14 июля продолжаются уличные акции за свободные выборы в Мосгордуму. Из-за этих митингов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. С 25 июля у независимых кандидатов в Мосгордуму проводят массовые обыски.