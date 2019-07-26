В Мосгорсуд поступили 29 исков по выборам в Мосгордуму

Мосгорсуд получил 29 исков, оспаривающих решения Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий по выборам в городскую думу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Девять исков уже рассмотрены: в четырех случаях заявителям было отказано, еще один иск был удовлетворен (в суде не уточнили, чей это иск). Еще два заявления были возвращены обратившимся, по еще двум производство прекращено.

Окружные избирательные комиссии в общей сложности отказали в регистрации 57 кандидатам. Среди них оказались многие независимые кандидаты, в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов.

Из-за митингов, которые проводились в поддержку независимых кандидатов, СК возбудил дело о воспрепятствовании работе избиркомов. К нескольким кандидатам пришли домой с обысками, нескольких вызвали на допросы.