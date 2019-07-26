В Астраханской области задержан бывший глава правительства региона

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталия Шведова задержаны в рамках уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

По какой статье возбуждено уголовное дело и в каком статусе проходят Султанов и Шведов, в СК не уточнили. В Минфине региона идут обыски, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Расул Султанов занимал пост главы регионального правительства, начиная с апреля 2017 года. Он ушел в отставку 10 июня. Виталий Шведов возглавляет областной Минфин с 2010 года.