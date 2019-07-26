Правительство утвердило 12 критериев оценки эффективности глав регионов
Правительство РФ утвердило методики оценки эффективности губернаторов, сообщают «Ведомости» со ссылкой постановление кабинета министров. Его подлинность подтвердил представитель аппарата правительства.
Методики призваны помочь Кремлю и правительству оценить, как губернаторы исполняют «майский указ» 2018 года и 13 национальных проектов.
Руководителей регионов станут оценивать по 12 показателям. Среди них — рост инвестиций, реальная средняя зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, доступность жилья, рост производительности труда.
Методики разработали в рамках президентского указа об эффективности глав регионов, принятого в апреле. В указе отмечалось, что губернаторов станут оценивать по уровню доверия к власти и лично к президенту страны. В показателях, упомянутых «Ведомостями», этого нет.
Оценка эффективности губернаторов – схема для бумаги, но не оценки реального состояния экономики, считает главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич... Методика – это попытка найти замену очень простому и наглядному способу оценки эффективности деятельности губернатора – выборам, заключает она.