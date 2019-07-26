Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру из-за запрета «Смерти Сталина»
Кинотеатр «Пионер» обратился с жалобой на цензуру в Конституционный суд из-за запрета фильма «Смерть Сталина». Поводом для обращения стал штраф в 280 тысяч рублей, который кинотеатру выписали за показ фильма.
«Пионер» показывал картину в течение двух дней, несмотря на отзыв у нее прокатного удостоверения.
«Пионер» попросил суд признать неконституционными нормы, устанавливающие систему выдачи и отзывов прокатных удостоверений. По мнению кинотеатра, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры.
Кинотеатр также оспаривает нормы закона об экстремизме. Сейчас, указывает "Пионер", они позволяют признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему, причем во внесудебном порядке. Это нарушает как свободу слова и предпринимательства, так и право заявителя на судебную защиту.
Минкульт отозвал выданное ранее прокатное удостоверение фильма после обращения депутатов и общественных деятелей. Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что фильм — это оскорбительная насмешка над советским прошлым, но уверял, что в отзыве прокатного удостоверения нет цензуры.