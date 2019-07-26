Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру из-за запрета «Смерти Сталина»

Кинотеатр «Пионер» обратился с жалобой на цензуру в Конституционный суд из-за запрета фильма «Смерть Сталина». Поводом для обращения стал штраф в 280 тысяч рублей, который кинотеатру выписали за показ фильма.

«Пионер» показывал картину в течение двух дней, несмотря на отзыв у нее прокатного удостоверения.

«Пионер» попросил суд признать неконституционными нормы, устанавливающие систему выдачи и отзывов прокатных удостоверений. По мнению кинотеатра, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры.

Минкульт отозвал выданное ранее прокатное удостоверение фильма после обращения депутатов и общественных деятелей. Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что фильм — это оскорбительная насмешка над советским прошлым, но уверял, что в отзыве прокатного удостоверения нет цензуры.