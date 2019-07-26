Дым от лесных пожаров в Сибири дошел до Поволжья

Лесные пожары в Сибири стали причиной появления дымовой мглы в Татарстане, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мгла возникла из-за переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, говорят в ведомстве.

Смог наблюдается в Набережных Челнах и Нижнекамске, сообщили в управлении. В обоих городах концентрация пыли достигла предельно-допустимой нормы. Также дым добрался до Казани, сообщает издание e-Kazan.ru.

Кроме Татарстана дым от сибирских пожаров наблюдается в регионах Урала, в Пермском крае, Удмуртии и Башкирии.

В Красноярском крае, Иркутской области и Якутии горят леса на площади почти в два миллиона гектаров. В городах Сибири и Урала из-за случившегося наблюдается сильное загрязнение воздуха.

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