Прибыль Nissan упала на 95%. Автоконцерн сократит больше 12 тысяч сотрудников

Японский автопроизводитель Nissan в ближайшие годы сократит 12,5 тысячи сотрудников по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании о финансовых результатах за апрель-июнь 2019 года.

Во втором квартале чистая прибыль Nissan упала на 94,5% — до 6,4 миллиарда японских иен (59 миллионов долларов). В компании это объяснили сокращением продаж (во втором квартале они упали на 6% до 1,23 миллиона машин), ростом затрат на сырье, валютными колебаниями и инвестициями, направленными на соответствие нормативным стандартам.

Для повышения эффективности Nissan планирует снизить производственные мощности по всему миру и сократить линейку продуктов на 10% к началу 2023 года. Кроме того, в рамках оптимизации производства компания к этому же сроку уволит сотрудников.

В 2018 году в Японии был арестован Карлос Гон, возглавлявший Nissan с начала 2000-х годов. Его обвинили в занижении размера своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовании активов компании в личных целях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 миллионов иен (примерно 4,5 миллиона долларов).