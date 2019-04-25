Бывшего главу Nissan Карлоса Гона отпустили под залог. Через три недели после второго ареста

Суд в Токио согласился освободить под залог в 4,5 миллиона долларов бывшего главу Nissan Карлоса Гона.

Одним из условий освобождения Гона, сообщает Reuters, стал запрет на какие-либо контакты с женой, ранее ее допрашивали как свидетеля по делу.

Прокуратура пыталась оспорить освобождение Гона, но суд ее доводы не убедили.

Второй арест Гона продлился 21 день. Предыдущий раз он провел под стажей 108 дней и был освобожден 5 марта.

Карлоса Гона, возглавлявшего Nissan с начала 2000-х, обвиняют в том, что он в течение многих лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовал активы компании Nissan в личных целях под ложным предлогом. Ущерб, причиненный Nissan действиями Гона, оценивается в 5 миллионов долларов. Дату рассмотрения дела бывшего главы Nissan суд пока не назначил.