Дмитрий Гудков прибыл на допрос в СК

Политик Дмитрий Гудков, выдвигавший свою кандидатуру на выборах столичных депутатов, прибыл на допрос в здание Следственного комитета по Москве по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома.

«Утро начинается на допросе в СК. Расскажу им про 51-ю статью и скоро, надеюсь, выйду», — написал он в своем телеграм-канале.

Накануне вечером дома у Гудкова и еще нескольких оппозиционных политиков, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, прошли обыски. Гудков проходит свидетелем по уголовному делу, которое было возбуждено 24 июля.

На допросы в рамках уголовного дела также были вызваны юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и муниципальный депутат Константин Янкаускас. Они оба сообщили, что не пойдут в СК.

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