В Орловской области возбудили первое в России уголовное дело из-за массовой гибели пчел

Следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело по факту массовой гибели пчел в регионе.

Как уставили следователи, 14 июня на одной из пасек погибли более 300 пчелиных семей. Это, по версии СК, произошло из-за того, что местная компания ООО «Отрадаагроинвест» производила обработку пшеничных полей с нарушением санитарных норм.

Дело возбуждено по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Как отмечает РИА Новости, это первое дело в России, возбужденное из-за массовой гибели пчел.

Случаи массовой гибели пчел с начала лета наблюдались сразу в нескольких регионах в разных частях России. В Россельхознадзоре связывали это с плохим контролем применения пестицидов и агрохимикатов.

В середине июля депутаты Госдумы объявляли о намерении обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить случаи гибели пчел.

Экономический ущерб от инцидентов оценивали в миллиард рублей.