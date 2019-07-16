Госдума попросит Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел в России. Ущерб оценивают в триллион рублей

Члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратятся в Генпрокуратуру из-за массовой гибели пчел в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Николая Николаева.

Депутаты попросят надзорное ведомство проверить версию о том, что к пчелиному мору привело бесконтрольное использование пестицидов.

Такое решение было принято на прошедшем в Госдуме совещании с пчеловодами и фермерами из разных регионов. На нем глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил, что ущерб от массовой гибели пчел в России может превысить триллион рублей, пишет ТАСС.

Летом 2019 года случаи пчелиного мора отмечались в Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, Саратовской, Тульской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае.

Россельхознадзор 12 июля связал гибель пчел с тем, что производство и применение пестицидов и агрохимикатов в России не контролируется уже восемь лет — с тех пор, как эти полномочия забрали у самого Россельхознадзора по предложению Минэкономразвития. В свою очередь в Минэкономразвития отметили, что считают вывод о гибели пчел только из-за пестицидов «однобоким и преждевременным».