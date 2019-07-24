«Те, кто ставят против Великобритании, проиграют пари». Борис Джонсон выступил с первой речью на посту премьер-министра

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи после вступления в должность заявил, что Соединенное королевство выйдет из Евросоюза 31 октября «без всяких „если“ и „но“».

«Мы заключим новую сделку [с Евросоюзом] — и она будет лучше прежней», — сказал Джонсон.

По словам нового главы правительства, «Брекзит» — это «фундаментальное решение» британского народа. Он заявил, что Великобритания пережила три года «необоснованных самосомнений», но ее не следует недооценивать. «Те, кто ставят против Великобритании, проиграют пари», — сказал Джонсон.

Как заявил новый премьер-министр, здравый смысл подсказывает, что Лондону надо готовиться к выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. При этом он назвал такой сценарий «отдаленным» и добавил, что хотел бы его избежать.

Борис Джонсон — один из главных сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. Он активно выступал за такое решение во время референдума 2016 года. Его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй ушла в отставку, не сумев договориться с ЕС об условиях «Брекзита».