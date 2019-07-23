Сенат утвердил кандидатуру Майка Эспера на пост главы Пентагона. У США не было министра обороны восемь месяцев

Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Майка Эспера на должность министра обороны.

В поддержку Эспера было отдано 90 голосов, против — восемь.

Пост главы Пентагона был незанятым с декабря 2018 года, когда в отставку ушел Джеймс Мэттис. Он объяснил свои действия несогласием с планами вывода войск из Сирии, о которых сообщил Трамп.

С января по июнь исполняющим обязанности министра обороны был Патрик Шанахан. Он отказался становиться министром, заявив, что хочет больше времени проводить с семьей. СМИ писали, что это произошло из-за начавшегося в его отношении расследования ФБР о бытовом насилии.