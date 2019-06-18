Трамп сменил исполняющего обязанности главы Пентагона

Министр армии США Марк Эспер станет исполняющим обязанности главы Пентагона, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.

До этого исполняющим обязанности министра обороны США был Патрик Шанахан, занимавший пост с 1 января 2019 года. Как сообщил Трамп, Шанахан решил не продолжать процесс утверждения в должности главы Пентагона, чтобы посвятить больше времени семье.

В декабре 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке. Он принял такое решение после того, как Дональд Трамп решил вывести войска из Сирии.