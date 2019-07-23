Российские производители уменьшили упаковки товаров на 7-20% за шесть лет

С 2012 по 2018 годы производители в России уменьшили объем упаковок на 7-20%. Об этом сообщила компания GfK Rus, которая занимается маркетинговыми и социальными исследованиями.

Уменьшая вес или объем единицы продукта, производители часто сохраняют цену на него или снижают ее незначительно, утверждает GfK Rus.

При этом в последние годы растет число покупателей, которые пересчитывают стоимость товара за килограмм или литр: если в 2012 году их было 29%, то в 2018-м — уже 47%. Это значит, что использовать скрытое уменьшение упаковки вместо повышения цены становится все сложнее, отмечает GfK Rus.

Эксперты, которых опросили «Ведомости», заявили, что с помощью уменьшения размера упаковки производители пытаются поддержать спрос в условиях доходов россиян.

В январе 2019 года в интернете появились фотографии упаковок яиц по девять штук, выпущенных фабрикой «Вараксино» из Удмуртии. Минпромторг отказался считать это обманом покупателей, если количество товара соответствует информации на упаковке.