Москалькова предложила ввести гарантии защищенности для авторов журналистских расследований

Введение гарантий защищенности для авторов журналистских расследований поможет предотвратить случаи, подобные . Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня журналистские расследования не имеют никакого статуса и определенных гарантий защищенности. Нужно посмотреть с точки зрения нормативно-правового совершенствования, и, может, даже некого статуса неприкосновенности этих журналистских расследований и их участников», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Вопрос о нарушении прав журналистов поднимался в докладе о деятельности уполномоченного в 2018 году, который Москалькова представила в Совете Федерации 23 июля.

Иван Голунов связывал уголовное преследование со своими расследованиями о похоронном бизнесе. Первый материал на эту тему вышел на «Медузе» в августе 2018 года, черновик второго Голунов сдал в день задержания. После освобождения журналист вернулся к работе над расследованием и закончил его при поддержке коллег из других российских изданий.

Татьяна Москалькова докладывала Владимиру Путину о расследовании дела Голунова и критиковала полицейских за применение силы к журналисту.