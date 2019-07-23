«Коммерсант» назвал Telegram, блокируемый в России, лидером по темпам роста продаж рекламы среди мессенджеров

Telegram в первом полугодии 2019 года стал самым быстрорастущим мессенджером по темпам роста продаж рекламы в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании .

На Telegram приходится более 90% рекламы, продаваемой через мессенджеры. За полгода продажи через Telegram по модели в партнерской сети Admitad выросли на 57% до 520 миллионов рублей.

Среди соцсетей сильнее всего выросли продажи в Twitter — на 141%. Во «ВКонтакте» продажи выросли на 53%, в YouTube — на 13%.

Общий объем онлайн-продаж товаров через блогеров и «лидеров мнений» по итогам полугодия составил примерно 60 миллиардов рублей.

В России мессенджер Telegram включен в реестр запрещенных ресурсов за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер с 16 апреля 2018 года.

По данным Mediascope, в апреле 2019 года месячная аудитория Telegram в России превысила 12 миллионов человек. При этом WhatsApp использовали 33,5 миллиона человек в месяц, а Viber — 21,7 миллиона.