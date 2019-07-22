В ХМАО задержали человека с «поясом смертника»

Полиция и ФСБ в Тюменской области задержали 21 июля в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) мужчину с самодельным взрывным устройством, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В полиции от комментариев отказались.

Мужчину задержали в Когалыме. При нем обнаружили «пояс смертника» на основе гексогена, начиненный болтами в качестве поражающих элементов, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. По данным издания, задержанного подозревают в подготовке теракта, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В феврале 2019 года полиция задержала участников террористической ячейки в ХМАО, готовивших теракты и убийства полицейских.

В августе 2017 года в Сургуте, крупнейшем городе ХМАО, 19-летний Артур Гаджиев устроил пожар в торговом центре, а затем ранил топором и ножами семь человек. Нападавшего застрелил полицейский.