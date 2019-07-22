В Хабаровском крае произошел пожар в детском палаточном лагере. Один ребенок погиб

В Хабаровском крае в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар. В результате инцидента один ребенок погиб, четверо были госпитализированы.

В МЧС уточнили, что трое пострадавших детей находятся в реанимации.

В пожаре сгорели 20 из 26 палаток лагеря. Всего там находились 189 детей. Сейчас их временно разместили на близлежащей базе отдыха, многих уже забрали родители.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.