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Участника митинга за свободные выборы в Москве, которому полицейские сломали руку, оштрафовали на тысячу рублей

Источник: Медиазона
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Мещанский районный суд Москвы оштрафовал участника акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Алексея Кутенкова, которому полицейские при задержании сломали руку.

Кутенков был оштрафован на тысячу рублей по статье о неповиновении законному требованию полицейского.

[Адвокат] просил судью выслушать показания свидетелей, а также вызвать на процесс полицейских, которые составили протокол. Судья отказала в ходатайстве адвоката.

Медиазона

В митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который состоялся на проспекте Сахарова 20 июля, приняли участие 22,5 тысячи человек. Полиция задержала шесть или семь человек, некоторых из которых отпустили без составления протокола.

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