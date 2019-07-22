Участника митинга за свободные выборы в Москве, которому полицейские сломали руку, оштрафовали на тысячу рублей
Источник: Медиазона
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Мещанский районный суд Москвы оштрафовал участника акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму Алексея Кутенкова, которому полицейские при задержании сломали руку.
Кутенков был оштрафован на тысячу рублей по статье о неповиновении законному требованию полицейского.
[Адвокат] просил судью выслушать показания свидетелей, а также вызвать на процесс полицейских, которые составили протокол. Судья отказала в ходатайстве адвоката.
В митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который состоялся на проспекте Сахарова 20 июля, приняли участие 22,5 тысячи человек. Полиция задержала шесть или семь человек, некоторых из которых отпустили без составления протокола.