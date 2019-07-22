Мосгорсуд освободил знакомую полковника Захарченко Ларису Марчукову. Ранее ее осудили по делу о хищении 350 миллионов рублей

Мосгорсуд изменил приговор, вынесенный Ларисе Марчуковой, сестре бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и знакомой бывшего полковника МВД .

Как сообщает РИА Новости, суд по закону « » включил в срок наказания Марчуковой время, проведенное под домашним арестом, и освободил ее из-под стражи в зале суда. Марчукова была под домашним арестом два года и девять месяцев.

В мае Останкинский суд Москвы приговорил Ларису Марчукову к трем годам и трем месяцам колонии, признав виновной в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

Марчукова фигурировала в деле о хищении 350 миллионов рублей у Нота-банка. Она заключила сделку со следствием, признала вину и раскаялась.

В марте бывших руководителей Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также гадалку Нонну Михай осудили за хищение более двух миллиардов рублей, принадлежавших банку и строительной компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Бывшего финдиректора банка Галину Марчукову в мае осудили на три года и четыре месяца.

Дело Нота-банка связывали с Дмитрием Захарченко, у которого при обыске нашли несколько миллиардов рублей. По одной из версий, деньги, найденные в квартире Захарченко, украли из Нота-банка. Также Захарченко подозревали в том, что он предупреждал руководство банка о проверках.

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