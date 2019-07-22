Минприроды предложило ввести экзамен на получение охотничьего билета
Минприроды разработало законопроект, усложняющий процедуру получения охотничьего билета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министерство. Сейчас ведомство дорабатывает проект поправок.
Авторы законопроекта предлагают, чтобы у граждан, желающих получить охотничий билет, проверяли, как они знают требования охотминимума.
Сейчас, чтобы получить охотничий билет, россияне должны лишь расписаться, что ознакомились с требованиями охотминимума. В Минприроды называют действующую процедуру получения охотничьего билета «формальной».
В Минприроды отметили, что в случае принятия законопроекта людям с действующими охотничьими билетами не придется сдавать экзамен.
В министерстве добавили, что также прорабатывают вопрос создания школ или курсов для будущих охотников.
В России зарегистрировано 4,5 миллиона охотников. «Коммерсант» отмечает, что в России растет число несчастных случаев на охоте. В 2016 году зарегистрировали более 60 происшествий, в 31 случае погибли люди.