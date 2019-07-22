BlaBlaCar заблокировал аккаунт машиниста поезда, перевозившего клиентов сервиса в кабине локомотива
Источник: Агентство «Москва»
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Сервис совместных поездок на автомобилях BlaBlaCar заблокировал аккаунт пользователя, который возил клиентов сервиса в кабине локомотива поезда Петербург - Москва.
Пользователя заблокировали за неправомерное использование сервиса, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу BlaBlaCar.
18 июля издание Baza сообщило, что машинист поезда возит в кабине локомотива клиентов BlaBlaCar. «Российские железные дороги» начали проверку случившегося, об итогах которой не сообщалось.