BlaBlaCar заблокировал аккаунт машиниста поезда, перевозившего клиентов сервиса в кабине локомотива

Сервис совместных поездок на автомобилях BlaBlaCar заблокировал аккаунт пользователя, который возил клиентов сервиса в кабине локомотива поезда Петербург - Москва.

Пользователя заблокировали за неправомерное использование сервиса, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу BlaBlaCar.

18 июля издание Baza сообщило, что машинист поезда возит в кабине локомотива клиентов BlaBlaCar. «Российские железные дороги» начали проверку случившегося, об итогах которой не сообщалось.