РЖД проверит информацию о поездке клиента сервиса BlaBlaCar в кабине локомотива поезда из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в пресс-службе компании.

В РЖД пояснили, что если информация подтвердится, «причастные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

О том, что машинист поезда возит в кабине локомотива клиентов BlaBlaCar, сообщало издание Baza. Со слов пассажира, он нашел через сервис предложение доехать из Петербурга в Москву за 1300 рублей, при этом водитель уточнил, важно ли ему, на каком типе транспорта ехать. Встреча была назначена на перроне Московского вокзала — там пассажир и узнал, что он общался с машинистом, и ему предстоит ехать в кабине локомотива. Вместе с ним там ехал еще один клиент BlaBlaCar.

В 2017 году пользователь BlaBlaCar рассказал, что его довезли на тепловозе из Сызрани до Самары. В самом BlaBlaCar тогда подчеркивали, что перевозка пассажиров на любых видах транспорта, кроме автомобиля, является нарушением правил пользования сервисом.