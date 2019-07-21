Журналисты сообщили, что их избили в московском клубе. Охрана нашла у них плакат с митинга в поддержку кандидатов в Мосгордуму
Посетители московского клуба Arena by Soho Family рассказали, что охрана заведения избила их после обнаружения плаката с митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
О происшествии пишет «МБХ медиа» со ссылкой на двоих пострадавших — Елену Боровскую и обозревателя издания Романа Попкова. Еще один пострадавший, журналист Евгений Левкович, написал о случившемся в фейсбуке. Пострадавшие пришли в клуб на выступление группы «Пошлая Молли» (в рамках фестиваля Locals Only).
«МБХ медиа» пишет, что сложенный плакат формата A4 с текстом «Мы в бешенстве» нашли в рюкзаке у Левковича при досмотре вещей. Охранники потребовали его выкинуть; посетители спросили, на каком основании. По словам Попкова, после этого охранники накинулись на них сзади, выволокли на улицу и начали избивать руками и ногами.
Пострадавшие обратились в полицию. По утверждению Левковича, в отделении им заявили, что клуб «крышует ФСБ», поэтому они «ничего не могут сделать».
Клубы бренда Soho связаны с семьей Мазараки. 19-летний Егор Мазараки, племянник замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, упоминался среди владельцев этих заведений. Члены семьи Мазараки часто проводят время вместе с родственниками Марата Медоева, помощника главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. У членов этих семей также есть дома по соседству в подмосковном поселке «Лесная бухта».