Власти Ирана назвали захват британского танкера ответом на задержание их судна в Гибралтаре

Представители властей Ирана объяснили захват танкера «Стена Имперо», который ходит под британским флагом, ответными действиями на задержание в начале июля иранского танкера «Грейс 1» в Гибралтаре. Такое заявление, в частности, сделал представитель Совета стражей конституции Аббас Али Кадходаи.

Официальной причиной задержания танкера в Иране называют нарушение международного морского права.

Причиной задержания «Грейс 1» британские власти называют подозрение в поставках нефти Сирии в обход санкций. На днях суд в Гибралтаре продлил арест судна на месяц.

В команду «Стена Имперо», который находится в иранском порту Бендер-Аббас, входят трое россиян — электромеханик Альгис Зарецкий и вторые механики Андрей Русаков и Юрий Усенко. 20 июня посольство РФ в Иране заявило, что пока не может выйти с ними на связь.

Летом 2019 года отношения Ирана и США, а также их союзниками, обострились. Поводом стали инциденты с танкерами в Персидском заливе, а также уничтожение Ираном американского беспилотника, ответом на которое едва не стал военный удар США по иранской территории. Эти события происходят на фоне выхода США из и решении Ирана повысить уровень обогащения урана.