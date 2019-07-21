В Амурской области размыло федеральную трассу. В провал упала машина
Источник: Интерфакс
В Сковородинском районе Амурской области на федеральной трассе «Амур» из-за дождей образовался провал.
В яму глубиной два метра упал автомобиль. Водитель и пассажир машины получили травмы и были отправлены в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.
Движение по трассе было перекрыто, в районе провала образовалась пробка (в МЧС отметили, что объехать это место невозможно). Для восстановления движения место провала стали засыпать грунтом; позже глава района сообщил, что на одной полосе движение временно восстановили.
По его словам, провал произошел из-за деформации водопропускной трубы.