На Украине начались досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные после решения президента Владимира Зеленского распустить украинский парламент.

Участки открылись в 8 утра по местному времени (совпадает с московским) и проработают до 20:00.

По закону, половина из 450 депутатов Верховной рады избирается по спискам политических партий, половина — по одномандатным округам. Из-за присоединения Крыма к России и перехода части Донецкой и Луганской областей под контроль сепаратистов по одномандатными округам выберут 199 депутатов вместо 225, а общее число депутатов будет 424.

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