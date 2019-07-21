Экзит-поллы предсказали победу партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду

На досрочных выборах в Верховную Раду больше всего голосов — 42-44% — набрала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, обнародованные после закрытия участков.

«Оппозиционная платформа — За жизнь», в руководстве которой состоит «кум Путина» Виктор Медведчук, набрала 11-12% голосов, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — более 8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7-8%, партия «Голос» лидера «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука — более 6%, следует из опубликованных «Украинской правдой» данных различных экзит-поллов. Остальные партии, по предварительным данным, не преодолели пятипроцентный барьер.

По партийным спискам формируется половина состава Верховной Рады. Вторая половина депутатов избирается по одномандатным округам. Штаб «Слуги народа» заявил, что представители партии, по предварительным данным, побеждают во всех 13 одномандатных округах Киева.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначил сразу после своего вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский. За прошедшие с того момента три месяца депутаты украинского парламента неоднократно отклоняли президентские инициативы, в том числе об увольнении ряда министров.

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