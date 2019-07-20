Зеленский вызвал генпрокурора, министра внутренних дел, начальника полиции и главу СБУ для доклада по делу об убийстве Павла Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генерального прокурора, министра внутренних дел, главы Национальной полиции и руководителя СБУ выступить с докладами о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Зеленский назначил встречу с руководителями силовых ведомств на 23 июля. Он пригласил на встречу журналистов.

Зеленский напомнил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко называл раскрытие убийства Шеремета делом чести.

«Прошло три года. Вопросов остается больше, чем ответов <…> Украинское общество уже давно должно получить ответ на вопрос „Кто убил Павла?“» — написал Зеленский в своем фейсбуке.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором журналист ехал на работу, взорвали в центре Киева. По прошествии трех лет не найдены ни исполнители, ни заказчики этого преступления.