Задержанному участнику митинга за свободные выборы в Москве сломали руку

Врачи диагностировали закрытый перелом руки у Алексея Кутенкова, задержанного на митинге за свободные выборы в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Видео задержания Кутенкова опубликовал пользователь твиттера Тимур Наумов.

Предупреждение. Видеозапись содержит сцены насилия!

После задержания Алексея Кутенкова доставили в отдел полиции по Красносельскому району, откуда на скорой помощи увезли в травмпункт.

Согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел 20 июля на проспекте Сахарова. Он стал самым массовым за последние годы — его, по независимым оценкам, посетили более 22 тысяч человек.

Полиция задержала на митинге шесть-семь человек, однако в полицию доставили только троих. В отношении одного из задержанных составили административный протокол о нарушении правил участия в публичном мероприятии.