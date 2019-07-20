Задержанному участнику митинга за свободные выборы в Москве сломали руку
Врачи диагностировали закрытый перелом руки у Алексея Кутенкова, задержанного на митинге за свободные выборы в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.
Видео задержания Кутенкова опубликовал пользователь твиттера Тимур Наумов.
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После задержания Алексея Кутенкова доставили в отдел полиции по Красносельскому району, откуда на скорой помощи увезли в травмпункт.
Согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошел 20 июля на проспекте Сахарова. Он стал самым массовым за последние годы — его, по независимым оценкам, посетили более 22 тысяч человек.
Полиция задержала на митинге шесть-семь человек, однако в полицию доставили только троих. В отношении одного из задержанных составили административный протокол о нарушении правил участия в публичном мероприятии.